Roberto Palazuelos se considera el iniciador de la tribu de los mirreyes

Ciudad de México.- Antes de abrir su mundo al público en televisión como parte de su reality show, Roberto Palazuelos tenía un requerimiento importante.

Yo no me quería exponer en ningún tipo de cuestión sexual”, dijo el llamado ‘Diamante Negro’

La vida del empresario llegará a las pantallas con el estreno del reality show de MTV Palazuelos mi rey. El programa es el resultado de meses de grabación en lugares como Acapulco, Tulum, Ciudad de México y Miami, entre otros.

Considerado como una de las figuras más representativas de los mirreyes, Roberto se ve como el iniciador de lo que llama un tipo de tribu, sin embargo, aclara que no es algo que él haya buscado, sino que se dio de manera natural.

Eso del ‘mirrey’ a mí me da un poquito de risa. Son como tribus que se han ido creando, primero empezó con los metrosexuales y hasta me hicieron una canción por ahí. De repente me pusieron ahí hasta arriba de los mirreyes”, señala.