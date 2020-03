Roger da la cara en 'Venga la Alegría' por fraude de 100mp: "Estoy avergonzado"

Ciudad de México.- Roger González aprovechó su aparición en el programa Venga la Alegría para responder a una fanática que lo acusó de robo de 100 mil pesos a través de una revista de circulación nacional.

Al ser cuestionado por la noticia que revelaba que una seguidora lo acusaba de quedarse con el dinero de una MasterClass que nunca se realizó, González explicó:

Me siento muy avergonzado de esta situación, hoy en la mañana a la hora que me mandaron esta publicación me comuniqué a la empresa en la que trabajo, en la agencia donde están realizando las MasterClass, tuvimos el año pasado una serie de MasterClass, una gira por varias partes de la República Mexicana muy bien muy contentos en grupos de menos de 20 personas".