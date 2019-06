Roland Garros deja sin el episodio 2x09 de 'One Punch-Man' a fanáticos

Estados Unidos.- La serie animada, One Punch Man, no pudo ser vista esta semana, luego de que este martes se realizó una cobertura especial del Abierto de Francia 2019, motivo por el cual la plataforma de crunchyroll no pudo transmitirlo a través del Internet.

Cabe mencionar que la televisora que la transmite el programa tenía programado un encuentro con el español Rafael Nadal, el evento iba a ser transmitido en el horario, hecho que postergó la continuación de la trama.

Ante este hecho cientos de fanáticos del anime mostraron su enojo a través de redes sociales, pues estos podrán disfrutar el episodio nueve de la segunda temporada de la serie hasta el próximo 11 de junio.