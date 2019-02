'Roma' sigue cosechando éxitos, se corona con cuatro premios BAFTA

Ciudad de México.- Roma sigue rompiendo fronteras al coronarse en las categorías mejor película y mejor película de habla no inglesa, en la edición número 72 de los Premios de la Academia Británica de Cine (BAFTA, por sus siglas en inglés).

Con el Royal Albert Hall de Londres como escenario, arrancó la entrega considerada como la antesala de los Oscar, en la que The favourite le hizo honor a su nombre arrasando en sus nominaciones como Guion Original y Diseño de Producción, en las que Roma también competía.

Aunque todo apuntaba que la película mexicana no podría contra The favourite, una hora pasó para que la película de Alfonso Cuarón por fin hiciera su aparición en la gala.

El cineasta se llevó su primera estatuilla por mejor fotografía por encima trabajos como Bohemian Rhapsody, tan sólo para, minutos después, repetir el triunfo como mejor película de habla no inglesa, mejor director y al finalizar la entrega llevarse el BAFTA por Mejor Película, categoría en la que A star is born ni The favourite lograron vencer el trabajo del mexicano.

En la recta final, previo a los Premios de la Academia (el próximo 24 de febrero), Cuarón logró llevarse cuatro de siete estatuillas a las que aspiraba mientras que la gran ganadora del día fue The favourite con siete.

Repiten triunfos

Ni el trabajo de Wes Anderson ni el de Disney-Pixar han podido contra la cinta Spider-Man: un nuevo universo en entregas como el Globo de Oro y los Critic's Choice Awards y ésta no fue la excepción. La cinta del superhéroe arácnido se llevó el BAFTA como Mejor Película Animada por encima de Los increíbles 2 e Isla de perros.

Por su interpretación como el líder de la banda Queen en Bohemian Rhapsody, Rami Malek se hizo del premio a Mejor Actor, categoría en la que también competirá por el Oscar y con la que ya se llevó un Globo de Oro. El trabajo de Bradley Cooper y Lady Gaga en el remake A star is born los llevaron a ganar por Mejor Música Original.

Mahershala Ali también continúa con los triunfos por su actuación en la comedia dramática "Green book" al ganar como Actor de reparto, misma categoría en la que ya se llevó el Globo de oro y el premio del Sindicato de actores y por la que competirá en el Oscar.

Las sorpresas

Luego de perder en los Globos de Oro y premios del Sindicato de actores, Rachel Weisz ganó como Mejor Actriz de Reparto por The Favourite donde su compañera Olivia Colman se convirtió en la Mejor Actriz de la entrega.