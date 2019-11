Romeo Santos pensaría en cancelar su gira tras sufrir lesión en el tobillo

Ciudad de México.- El cantante de bachata, Romeo Santos, a través de un video en su cuenta de Instagram relató que se lesionó el tobillo al jugar baloncesto con su sobrino, pero seguró que pesé al incidente y a que estará cojeando continúan los planes para la 'Gira del Pueblo' y no será cancelada.

El 'Rey de la Bachata' explicó que hacia la grabación para aclarar los motivos por los cuales se le podría ver cogeando ya sea arriba o abajo del escenario y quería que estuvieran enterados del porque.

Además de ello señaló que su torcedura por creerse Michael Jordan no sería motivo para cancelar su gira que dará inicio en unos cuantos días más.

Hoy temprano me fui a jugar baloncesto con mi sobrino y yo creyendome Michael Jordan di un brincó raro y me lesione el tobillo, entonces hago este video para cuando me vean cojeando sepan el motivo, porque la 'Gira del Pueblo' va, nada la detiene solo Dios", explicó Romeo.