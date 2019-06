Rompe estereotipos: Nacho Lozano usa falda durante su programa matutino

Ciudad de México.- El periodista Nacho Lozano usó una falda para conducir su programa de noticias 'De Pisa y Corre', de Grupo Imagen, luego de toda la polémica que se ha generado por la iniciativa de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien determinó que las niñas ahora pueden usar pantalón y los niños falda en sus uniformes escolares.

Me puse falda, porque es una vergüenza que, en 2019, las mujeres no se vistan como quieran en sus escuelas y los hombres no hagan lo mismo”.