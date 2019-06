Rosalía pregunta cuál es la canción “más sexy” y sus fans responden

Ciudad de México.- Además de llevar su exitosa propuesta musical a cada rincón del mundo, la cantante española Rosalía genera toda una revolución cuando emplea sus redes sociales, prueba de ello es la reciente pregunta que lanzó sin más a sus seguidores de Twitter.

Por medio de la plataforma en la que la siguen más de 300 mil internautas, la intérprete de Con altura cuestionó que si cuál es la canción “más sexy del mundo”.

La canción más sexy del mundo es? — R O S A L Í A (@rosaliavt) 18 de junio de 2019

El mensaje suma ya más de 3 mil comentarios de usuarios de redes sociales que pronto ofrecieron las más variadas respuestas a la duda de Rosalía.

Uno de los temas que a simple vista fueron más comentados por los seguidores de Rosalía fue la colaboración de 2017 de la cantante brasileña Anitta y el intérprete colombiano J Balvin Downtown, así como la canción Earned it del canadiense The Weeknd, misma que formó parte del soundtrack de una de las películas de 50 Sombras de Grey.

El éxito Carless Whisper en la voz de George Michael, Love on the brain de Rihanna, I want you de Marvin Gaye y La Tortura de Shakira fueron otras de las respuestas.

Asimismo, algunos internautas indicaron que varios temas de Britney Spears, Prince y Lenny Kravitz pueden considerarse como algunas de la pieza musical más sexy del mundo.

Rosalía recientemente acaparó la atención de sus seguidores de redes sociales al protagonizar la portada de una reciente edición de Vogue España.