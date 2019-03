Rosalía y J Balvin rinden homenaje al reggaetón clásico ‘Con altura’

Ciudad de México.- La música de Rosalía siempre es una revelación para el que cree que ha escuchado cuantas propuestas existen, prueba de ello es que la cantautora española ha vuelto a sorprender con una nueva fusión de ritmos que rinde homenaje al reggaetón clásico: Con altura.

J Balvin fue uno de los cómplices en este proyecto para hacer los honores a la cadencia musical que ha gustado a generaciones, además de también haber contado con el productor El Guincho.

Con tan solo un día de lanzamiento, el video de Con altura ha sumado más de 3 millones de visualizaciones en YouTube y una gran cantidad de reacciones de escuchas, algunos de los cuales han considerado que Rosalía tiene gran capacidad para adaptarse a estilos.

De acuerdo con CNN Español, la intérprete de Di mi nombre relató cómo fue que surgió el proyecto de la canción y cómo este le permite explorar un género que ella escuchaba cuando era más joven.

“‘Con Altura’ es un homenaje al reggaetón más clásico y original: el reggaetón playero. Cuando era más joven me encantaba escuchar reggaetón y podría haber sido natural para mí hacer una canción como esta antes, pero no me gusta forzar nada. Como músico me dejé guiar por mi intuición en cada momento”, reporta el medio que externó Rosalía.