Rosie O'Donnell revela que su padre abusó de ella cuando era niña

Los Ángeles, EU.- La actriz Rosie O'Donnell reveló recientemente que su padre abusó sexualmente de ella cuando era más joven.

En su libro, Ladies Who Punch: The Explosive Inside Story of "The View", O'Donnell cuenta públicamente por primera vez sobre el otro aspecto nunca revelado de su juventud.

Rosie O'Donnell cuando era niña

Su madre murió de cáncer de mama cuando O'Donnell tenía 10 años, y su padre, Edward Joseph O'Donnell, murió en 2015. La comediante ha sido muy abierta acerca de su tumultuosa infancia, incluso de que fue víctima de abuso sexual infantil. Esta es la primera vez que ella declara públicamente que el sometedor era su padre.

Cuando mi madre murió, de alguna manera terminó de una manera extraña, porque entonces él estaba con cinco hijos a cargo", continúa O'Donnell. "En general, no es algo de lo que me guste hablar".

Agrega que el abuso sexual infantil "por supuesto" cambia a una persona:

Cualquier niño que se ponga en esa posición, especialmente por parte de alguien de la familia, se siente completamente impotente y atascado, porque la persona con quien hablaría del tema, es el abusador."