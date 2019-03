Rumbo al altar: Adamari López revela ya tener fecha para boda con Toni Costa

Estados Unidos.- Después de casi ocho años de romance, cinco comprometidos, una adorada hija y difíciles pruebas superadas juntos, Adamari López y Toni Costa han decido cuál es la fecha ideal para la celebración de uno de los días más importantes de su vida: su boda.

Durante la alfombra roja del evento 25 mujeres más poderosas de la revista People en Español, la conductora de Un Nuevo Día ofreció detalles sobre su esperada unión matrimonial, entre ellos que ya cuenta con un día en el que le gustaría que tomara lugar el enlace.

La también actriz también reveló que ahora mismo resulta imposible compartir cuál será el escenario de la boda, ya que todo depende de la fecha en que quieren que se realice y que se encuentren disponibles lugares para esa fecha.

Adamari López también habló sobre las posibilidades de su vestido de novia, uno de los aspectos más emocionantes y sobre el cual tiene más ideas que definiciones.

Por lo menos me veo vestida. No sé todavía, yo creo que para eso es muy pronto. Primero estoy tratando de ver qué lugar consigo según la fecha y lo del vestido pasará más adelante. Yo sé que hay gente maravillosa con la que me gustaría colaborar para ver qué vestido me pongo, pero todavía no tengo nada de eso, nada de eso definido… No sé, no sé si quiero vestirme de blanco, si quiero ponerme algún color; quiero hacer algo diferente a lo que la gente está acostumbrada”, contó la conductora.