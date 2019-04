Rumor apunta al regreso de un conocido personaje en 'The Rise of Skywalker'

Los Ángeles, EU.- El último rumor proviene de Making Star Wars, que tiene fama de ser legítimo. Muchas de las filtraciones de Jason Ward han llegado a buen término o han sido confirmadas por otra fuente, por lo que se podría tomar esto un poco más en serio.

El rumor involucra a Kylo Ren, quien terminaría viendo a los suyos en The Rise of Skywalker donde se enocntraría a su padre, Han Solo. La forma en que se desarrolla exactamente la escena no se ha establecido, pero no parece que sea como un fantasma de la fuerza. Tal vez esté en un recuerdo, pero no es descabellado que Solo apareciera.

Ha habido muchas teorías de los fanáticos sobre cómo podría volver Solo. Si Harrison Ford decide volver a interpretar su papel o si JJ Abrams lo incluye con grabaciones previas con Carrie Fisher.

El otro punto que Jason señala de sus fuentes es que parece que el tono de la escena le está dejando saber a Kylo que puede redimirse. Esta parte es realmente difícil porque el hijo de Han ha hecho muchas cosas malas, incluso haber matado a su progenitor.

Si Solo es el que le dice que la redención es una posibilidad, tal vez ese sea el camino que Abrams eligió para Kylo Ren. Darth Vader era una persona horrible, matando sin compasión y, sin embargo, vimos su historia de redención cuando salvó a su hijo sobre Palpatine.