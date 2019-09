¿Ruptura? Aislinn Derbez confiesa todo sobre crisis matrimonial con Mauricio

Ciudad de México.- Usuarios de redes sociales ven la pareja perfecta en Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann pues hacen una armoniosa familia con su hija Kailani, sin embargo, la actriz confesó una crisis matrimonial y detalló cómo se encuentran.

Durante una entrevista para el programa Despierta América, la hija de Eugenio Derbez dio detalles de las altas y bajas que ha tenido en su matrimonio con el actor.

La estrella de 32 años recordó que durante su viaje a Marruecos ocurrió todo y se culpó de haber tenido esta crisis de pareja, argumentando que en aquel entonces se sentía desequilibrada.

No estaba emocionalmente en un buen lugar, para mí fue muy confrontante. Ya tenía casi un año Kai, pero también ahí me pegó muy duro este rollo de la maternidad, pero también estábamos un poquito medio en crisis de pareja… Yo estaba desequilibrada, yo no estaba bien y creo que todo mundo se dio cuenta", explicó Aislinn.

La actriz de La Casa de las Flores detalló que se tuvo que apoyar en terapia para superar la dura situación.

Era un momento muy oscuro de mi vida, estaba muy abrumada. Yo después de ese viaje acabé drenada, mal, dije ‘estoy súper desequilibrada, no sé qué me pasa’. Me tuve que ir a terapia, sí fue así de ‘necesito entender qué me está pasando’. Pero sí fue bueno y muy positivo porque sí me confrontó cosas muy duras".