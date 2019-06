Rusia producirá su propia serie de Chernobyl tras críticas a la de HBO

Moscú Rusia.- Chernobyl se ha convertido en la serie revelación del año. Sin embargo, aunque se haya ubicado en los puestos más altos del ranking de mejores títulos en lo que va de 2019, no ha sido del agrado de todo el mundo, especialmente de ciertos sectores de Rusia. De hecho, este asunto ha llevado al país a tomar medidas.

Según han informado el medio The Moscow Times, la cadena rusa NTV ha decidido hacer su propia Chernobyl, para contar desde su punto de vista lo sucedido durante el desastre nuclear de 1986.

Al parecer, en esta nueva producción desarrollarán una historia basada en una teoría conspirativa que involucra un sabotaje por parte de la CIA.

A pesar de que el título se ha convertido en un auténtico fenómeno en Estados Unidos, algunos medios rusos no han dudado en lanzar crítica tras crítica, asegurando que lo que busca norteamérica con la serie, es manchar la imagen de Rusia como potencia nuclear, asegurando que cuenta "una caricatura y no la verdad", ya que afirman que muchos detalles de la trama no sucedieron así.