Ryan Reynolds le gana a 'The Rock' como el mejor pagado de Hollywood

Ciudad de México.- Netflix quiere posicionarse como la productora de contenido audiovisual número uno en el mundo, por lo que ha recurrido para sus producciones a actores de talla internacional. A los que además, los ha consentido con jugosos cheques por participar en sus películas.

La revista Variety reveló el martes pasado cuánto han ganado las estrellas de Hollywood en sus últimos proyectos y la compañía que mejor pagó a uno de sus actores fue la plataforma por streaming.

Ryan Reynolds, el actor que protagonizó Deadpool y que le dio la voz a Pikachu en la próxima película de Pokémon, encabeza la lista de los mejores pagados con Netflix. Ha obtenido 27 millones de dólares por protagonizar la película Six Underground del director Michael Bay (Transformers).

Dwayne, ‘La Roca’ Johnson, es el segundo mejor pagado de Hollywood. El exluchador de la WWE fue acreedor de un cheque de 20 millones de dólares por aparecer en el spin-off de Rapido y Furioso: Hobbs & Shaw, cinta de estudios Universal.

Robert Downey Jr., protagonista de Iron Man, corrió con la misma suerte, gracias a su papel en Voyage of Doctor Dolittle que se estrenará en el 2020 se hizo acreedor de la suma de 20 millones de pesos con la misma casa productora.

Debajo de él está Tom Cruise, actor principal en Misión Imposible, quien ganará de 12 a 14 millones de dólares por la secuela de Top Gun que grabará con Paramount.

La mujer que se posiciona en la lista de los 10 mejores pagados por Netflix es Emily Blunt, estrella del Regreso del Mary Poppins y que ha sido nominada seis veces al Globo de Oro. Se encuentra en el quinto lugar del ranking, con un salario de 13 millones de dólares por la secuela de The Quiet Place de Paramount.

Brad Pitt, protagonista de The Fight Club y Troya ganó 10 millones de dólares por Once Upon a Time in Hollywood de mano de la productora Sony, al igual que la coestrella de la cinta, Leonardo DiCaprio.