"Sabía lo que hacía": Dua Lipa ante ataques por lanzar billetes a bailarinas

Estados Unidos.- La famosa cantante, Dua Lipa, a través de su cuenta de Instagram envío una contundenete respuesta a todos sus atacantes por el video en el que se le ve lanzandole billetes a bailarinas que le perreaban en el after party de los Grammy 2020.

El pasado 26 de enero se realizó la ceremonia de los Grammy, tras esto varios artistas, como Camila Cabello y Shawn Mendes se fueron a la fiesta que organiza la empresa para celebrar los triunfos y animar a quienes no lograron ganar, pero otros como Dua, Rosalía y Lizzo optaron por ir a otro lugar.

Lipa en el mensaje aclaró que Lizzo la invitó a un club en el que bailan chicas en tubos a cambio de dinero, en donde fue grabada al lanzarles efectivo a un par de mujeres que le perreaban, y ella aceptó ir y les dio dinero para apoyarlas ya que es su manera de ganarse la vida y sabía exactamente lo que hacía.

@lizzobeeating nos invitó a Crazy Girls para celebrar sus premios Grammy y sabía exactamente lo que tenía que hacer. Apoya a tu pandilla local de chicas", escribió Dua.

Por si no fuera poco, la intérprete de Scared To Be Lonely junto al mensaje compartió una foto de ella sacando la lengua con un pequeño bolso negro lleno de billetes y unos cuantos en su mano.

Claramente dicho imagen fue tomada mientras la artista se encontraba en la fiesta, lo que se sabe por el vestuarios que porta, además de los billetes y lo que lo rodea, entre lo que se aprecia ver a su pareja, Anward Hadid.

En tan solo dos horas la publicación ha recibido 767 mil 888 'likes' y miles de comentarios en apoyo al mensaje de la cantante en el que sugiere que el haberles dado dinero a las bailarinas es un apoyo.

