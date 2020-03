Sabrina Sabrok: De 'La Hora Pico' a ser estrella porno y líder de culto satánico

Ciudad de México.- Fue a principios de los años 2000 cuando los televidentes mexicanos conocieron a Sabrina Sabrok, una modelo que impactaba por su busto voluminoso y que ya había iniciado una carrera en la música y la pantalla chica en su natal Argentina.

En la actualidad, Sabrina puede presumir de haber incursionado en todos los ámbitos a los que su curiosidad la ha llevado, desde haber formado su agrupación musical Primeras Impresiones en los 90 hasta haber lanzado su propio sitio de contenido erótico extremo.

Además de participar en diversos programas de televisión como actriz y presentadora, la argentina se ha desempeñado en el terreno del cine para adultos, como cantante de metal, como empresaria y en su más reciente proyecto: El lanzamiento de su culto satánico Legión Sabrok.

Como se ha de recordar, a principios de los 2000 Sabrok ganó gran popularidad y fama en México por su trabajo como modelo y actriz en el programa de comedia La Hora Pico, uno de los proyectos que la argentina hizo con Televisa.

Hasta la fecha, Sabrina Sabrok ha combinado la exploración de sus talentos con una de sus más grandes pasiones: Las cirugías estéticas.

La modelo argentina se ha sometido a más de 50 intervenciones estéticas. Según un reporte del portal Infobae que data de junio del año pasado, Sabrina lleva alrededor de 52 operaciones.

A finales de 2018 la actriz sorprendió con su decisión de tener el trasero más grande del mundo, y en enero de 2019 aseguró que volvería a someterse a un procedimiento para aumentar su busto. Sabrina también se ha aumentado el tamaño de sus labios a lo largo de su carrera.

A mí me encanta operarme y siempre busco hacerme más, me da cierta emoción la anestesia y el hecho de lo extremo, saber que voy a despertarme y voy a estar totalmente cambiada. No siento miedo ya”, expuso la cantante a Infobae en diciembre de 2018.

La modelo argentina se mantiene activa en el terreno de la música y su sitio para adultos, prueba de ellos es que prepara el lanzamiento del video musical de un tema titulado Soy tu perdición y constantemente invita a sus fans a sumarse a su servicio de contenido erótico, material que graba su esposo.

Sin embargo, desde el año pasado la empresaria se ha enfocado en el desarrollo de su culto satánico Legión Sabrok y en su faceta como ser capaz de establecer contacto con Satán.

En declaraciones para Infobae, Sabrina explicó que su culto de magia negra le permite ofrecer servicios de amarres de amor, pactos con el diablo, voodoo, pactos con la Santa Muerte, trabajos de espiritismo, entre otras cosas.

La modelo aseguró que escuchó voces que le dijeron que iniciara la secta, y que antes de lanzar su culto ella ya había hecho pactos con el diablo y trabajos de brujería, "pero no me dedicaba a cobrar".

El año pasado, la empresaria comenzó a realizar en Estados Unidos un show porno satánico, donde combina todos sus proyectos.