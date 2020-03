¿Sabrina Sabrok inventó su golpiza para generar polémica? Esto dice su ex

Ciudad de México.- Erik Farjeat, expareja de Sabrina Sabrok, concedió una entrevista a las cámaras de Suelta la Sopa en la que reveló algunos detalles de la golpiza que le propinaron a la actriz erótica.

El hombre, quien es padre de una de las hijas de Sabrina, explicó que fue "un milagro" que la argentina siga viva luego de que casi la estrangula su actual pareja, Alejandro Hernández.

Farjeat detalló que él ya tenía conocimiento de que Sabrina probablemente era víctima de violencia, sin embargo, hasta ahora lo pudo comprobar.

Finalmente, Erik reveló si es verdad que Sabrina inventó la agresión para ganar fama pues es bien sabido que la actriz siempre ha generado polémica para estar en las notas de todos los medios.

Ella dijo 'no me siento bien, estoy deprimida'... entonces con esto no se juega, es algo de lo que ninguna mujer está exenta", opinó.