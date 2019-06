Sabrina Sabrok se aumentará los pechos para complacer a sus seguidores

Ciudad de México.- La actriz de películas para mayores y modelo Sabrina Sabrok, es conocida por sus voluptuoso pechos y no conforme con eso, se los quiere aumentar.

En 20 días empezará el proceso para incrementar sus pechos, que actualmente tienen un volumen de 5 mil centímetros cúbicos, para subir a 7 mil 500 centímetros cúbicos.

La modelo argentina que recientemente incursionó en el mundo del porno, dice que la decisión de extender el tamaño de sus pechos es para ofrecerles cada día mas atractivo a sus seguidores.

Esta sería mi cirugía número 52 y me va a costar 9 mil dólares. No será fácil, pero vale la pena con tal de mostrar mis senos en mis películas", dijo Sabrok.

Sabrina compró sus expansores con una empresa francesa, para poder lograr de forma lenta el aumento,

pues el tamaño de senos que desea no es nada sencillo, pues el cuerpo tiende a reaccionar de diferentes maneras y mas si se hace de inmediato.

Ya me los mandaron y me tienen que operar nuevamente para retirarme los implantes que tengo ahora de 5 mil cc y colocarán unos nuevos. Estos tienen una válvula para que por ahí se introduzca el agua salina; ejemplo, me van a poner 5 mil 500 cc y la piel se va a estirar y en unos meses más, abren la válvula y meten 500 cc más, y así hasta llegar a 7 mil 500 cc que es cuando ya me los retiran. Aquí es cuando decidiré si me ponen el implante de silicona permanente, o bien, me quedo con los expansores de agua salina llenos hasta el tope", explicó la actriz.