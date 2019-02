Sacerdote ofrece su ayuda a Geraldine Bazán y Gabriel Soto ante separación

Ciudad de México.- La separación de Geraldine Bazán y Gabriel Soto causó un gran alboroto que hasta un sacerdote reveló que estaría dispuesto a mediar el conflicto.

El cura José de Jesús Aguilar señaló que ya habló sobre el tema con Geraldine Bazán y que le ofreció una plática entre la actriz, él y Gabriel Soto.

El religioso confesó que tuvo una pequeña charla con Geraldine Bazán luego de que la mujer se acercara a la parroquia en donde bautizaron a sus hijas debido a que fue a grabar un capítulo de un programa televisivo:

Yo platiqué con ella porque precisamente el jueves pasado filmaron en la parroquia un capítulo de Nosotros los guapos y ella llegó, cuando entró dijo 'padre tuve un déjà vu'. Efectivamente, porque ahí bautizaron a sus pequeñitas, entraron los dos juntos (Geraldine y Gabriel). Y yo le pregunté 'oye ¿cómo te sientes?'. Y ella me dijo 'me siento muy tranquila porque yo creo que estoy haciendo lo que tengo que hacer'".

El padre comentó que está de acuerdo en que no se puede obligar a las personas que no se aman a que vivan juntas, pero sí se puede intervenir para que tengan un término adecuado, para el bien de ellos y de sus hijas:

Y dije 'ojalá que un día podamos platicar los tres para que si esto no va a funcionar pues que terminen en los mejores términos' porque de mi parte está eso, no puedes obligar a que una persona que no se ama viva con otra, pero sí puedes ayudar a que las cosas tengan un término adecuado por respeto a ambos y también por los hijos”