"Sacó a su mamá": Derbez afirma que los defectos de su hijo son culpa de Victoria

Ciudad de México.- Una vez más Eugenio Derbez se le fue a la yugular a su expareja, Victoria Ruffo, al señalar que los defectos físicos de su hijo José Eduardo son por herencia de la actriz.

Recientemente José Eduardo le confesó a su famoso padre que notaba que tenía ciertos defectos en su cuerpo y el comediante de inmediato señaló que era culpa de su madre.

Te quería comentar que me he dado cuenta últimamente que tengo mi lado derecho del cuerpo más grande que el izquierdo... Por ejemplo, mis dientes del lado derecho son muchísimo más grandes que los del lado izquierdo, que son chiquitos, también cuando me pongo lentes me quedan chuecos”.

Ante la confesión del joven actor, Eugenio señaló que sus 'malformaciones' se debían a que Victoria no había seguido las recomendaciones durante el embarazo.

Yo le dije a tu mamá que no fumara y no tomara durante el embarazo, pero no me hizo caso, claramente no me hizo caso, así que a mí no me eches la culpa”.