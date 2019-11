Saga de 'Star Wars' mostrara avances de la saga hasta enero del próximo año

California, EU. - LucasFilms tendrá muchas más películas después de The Rise of Skywalker entre el 2022 al 2026. Medios muy confiables aseguraron que en el mes de enero del 2020 se podrá ver el primer vistazo de la nueva película de Star Wars.

The Hollywood Reporter afirmó que Kathleen Kennedy tiene una película preparada para 2022, pero no es la misma desarrollada por el director de The Last Jedi, Rian Johnson, además Kennedy concluirá su contrato hasta 2021, por lo que no queda claro si seguirá en el puesto cuando acabe la cinta.

Los cambios que tuvo la procuctora provocó que David Benioff y D.B. Weiss, guinistas de Game of Thrones salieran del negocio. Muchos suponían que seguiría y ocuparían los años 2022 al 2026 para nuevos trabajos.

Sin embargo la trilogía será adelantada pero se mencionó como sugerencia que Kevin Feige, Director Creativo de Marvel Studios lanzarán los nuevos proyectos.