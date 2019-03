Salen a la luz las primeras críticas de 'Capitana Marvel'

Washington, EU.- Todo parece indicar que la película de la primer superherohína del UCM, Capitana Marvel, será todo un éxito gracias a las críticas que ha recibido.

Muchos espectadores rogaban por que una mujer que ocupara el papel principal en alguna producción de Marvel, ese momento ha llegado y Brie Larson se ha puesto el traje para interpretar al personaje Carol Danvers.

Capitana Marvel lleva mucho tiempo en las historietas, pero solo hasta ahora se le dio una oportunidad en la pantalla grande. Este viernes 8 de marzo podremos verla salvando a la tierra en compañía de Nick Fury.

A continuación, te presentamos las primeras críticas de la película.

Brie Larson no tiene mucho por hacer en una película de Marvel que se sumerge en la nostalgia de los 90, pero que no llega a tener un momento donde alcance su propio significado", Joshua Rothkopf en Time Out.