Salma Hayek confunde a protagonista de 'Riverdale' con 'Stranger Things'

Estados Unidos.- Uno de los gemelos más famosos en el mundo, Cole Sprouse, grabó un corto video en blanco y negro para Valentina, la hija de la actriz Salma Hayek, está la compartió en su cuenta de Instagram para darle las gracias ya que la joven es una gran fan del actor.

Sin embargo, cuando hizo alusión a la serie en que participa escribió Stranger Things en ves de Riverdale, programa que protagoniza junto a su pareja, Lili Reinhart, error que cambio rápidamente y que solo pocos pudieron notar.

El video, en blanco y negor, consta de unos cuantos segundos en los que Cole busca 'desesperado' a Valentina durante la Comic-Con.

Valentina, ¿dónde estás Valentina? Estoy en esta gran sala vacía en la Comic Con y me dijeron que ibas a estar aquí, pero no es así, así que tuve que enviarte un video. Si alguna vez me ves, ven a saludarme", dice Sprouse durante el video.