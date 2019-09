Salma Hayek revela por qué no se manifiesta ante la violencia en México

Ciudad de México.- Salma Hayek desveló a los medios de comunicación la forma en que procura cuidar la imagen de México en el extranjero, pues luego de manifestarse por la violencia en su natal Coatzacoalcos, ahora algunos seguidores le cuestionan el por qué no hace lo mismo con todos los problemas del país.

Destacando que la mayoría sus seguidores en redes sociales son de otras partes del mundo, la artista explicó:

¿Qué es lo mejor que puedo hacer por México? No enojarme y decir la violencia, aquí pasó esto, todo me preocupa, (pero) si yo lo pongo, no van a hacer nada con un post en Instagram en México, pero se va a enterar el resto del mundo, darle atención a los problemas que nos pueden afectar con el turismo, con personas que están tratando de invertir en México y muchas otras cosas, con la imagen del país, entonces no es que no ponga más de lo que pasa en México en las redes sociales".