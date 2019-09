Salma Hayek revela que una película la inspiró para entrar al mundo del cine

Ciudad de México.- la conductora del programa Hoy, Andrea Legarreta, entrevistó en exclusiva a la famosa actriz, Salma Hayek, quien reveló que fue una película la que la inspiró y despertó su amor para querer entrar al mundo del cine, además de confesar que la llevó a irse a EU.

Yo vi una película que se llamaba Willy Wonka y la Fábrica de Chocolate, me di cuenta que había un universo paralelo, donde todo era posible, el río era de chocolate, las flores de dulce, todo era posible, podías viajar al pasado al futuro y me enamoré del cine y dije de aquí soy", confesó Salma.

De igual manera expresó el gran amor que siente por el cine por el poder que tiene de adentrarte en otros mundos, de darte la posibilidad de crear otros mundos además de dejarte vivir cientos de vidas y no solo una, señalando que ella quería formar parte de este ya que no tenía límites.

Tras esto Legarreta cuestionó a Salma si el hacer novelas, en las cuales comenzó y consiguió su fama en México, fue un plan para lanzarse al cine después.

Porque soy tan vieja que cuando yo era joven y estaba aquí no había cine, quizá pensé que ser actriz sería la parte más fácil para entrar a ese mundo, y me tomó muchos años darme cuenta que quizá si supiera lo que se hoy en aquel momento me hubiera dado cuenta que quería dirigir, escribir, producir", reveló Hayek.

Al confesar eso Andrea le preguntó como es que ella tomó la fama, como es que decidió lanzarse y además en que punto dijo "¿sabes qué? Quiero dirigir".

Mira la verdad cuando de repente me hice muy famosa tampoco me sentí tan cómoda, así como que esto es lo mío, quizá también por eso tuve el valor de decir me voy y si no me va bien en EU y pierdo la fama, bueno pues la pierdo", señaló.