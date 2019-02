Salma Hayek se ejercita al ritmo de Carlos Vives y sorprende a fans

Ciudad de México.- Salma Hayek ha encantado a sus seguidores de redes sociales luego de que compartiera un video en el que muestra sus mejores pasos de baile sobre uno de los escenarios más peculiares: una caminadora.

La actriz mexicana empleó su cuenta de Instagram para publicar el clip en el que, animada y entregada a la música, baila la canción de Carlos Vives La gota fría mientras realiza ejercicio en dicho aparato.

La coordinación y capacidad de Salma para no tener un incidente mientras mueve sus curvas sobre la caminadora ha impactado a sus fans.

Ante el asombro que causó en sus seguidores, quienes no han descartado seguir los pasos de su ídolo para tener una sesión de ejercicio más entretenida, Salma Hayek advirtió en la sección de comentarios que se tuviera mucho cuidado si alguien intentaba hacer lo que ella.

Si lo van a hacer por favor agárrense bien, no se me vayan a caer, porque se ve fácil pero la máquina no espera. Y no se olviden de cantar al mismo tiempo”, ilustró Salma en un comentario.