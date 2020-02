"Salvó mi vida y carrera": Natti Natasha felicita a Daddy Yanke por su cumple 43

Ciudad de México.- La guapa cantante, Natti Natasha, felicitó a su colega y mejor amigo Daddy Yankee, por su cumpleaños número 43.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que la dominicana compartió una tierna fotografía al lado del reggaetonero, en la cual además de felicitar y desear lo mejor, también agradeció a su amigo por ayudarla a salir adelante y ser un ejemplo para ella.

La intérprete de La mejor versión de mi detalló que Yankee le había abierto las puertas tanto profesional como personalmente cuando ya daba todo por perdido.

Cuando mi carrera la daba por perdida por los tantos problemas que pasé en silencio, este señor que ven aquí y que a veces los fans imaginan lo que no es, me abrió las puertas nuevamente, tanto profesional como personal y me hizo parte de su familia", escribió.