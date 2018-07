¡Sam Smith deslumbra con su primera presentación en México!

Monterrey, Nuevo León.- Sam Smith el joven cantante logró cautivar a las 13 mil 500 personas en el primer concierto que tiene pactado en nuestro país.



Monterrey pudo describir los secretos de este peculiar concierto que se transformó en toda película, pues llevó a los presentes a una serie de emociones. Una plataforma triangular sobresalía en el centro del escenario, mientras un largo monolito de la misma forma se alzaba detrás del británico.

"Han pasado tres años desde mi último concierto en México y tengo que confesar que el realizado en la Ciudad de México fue por mucho mi favorito", fueron las primeras palabras del cantante.



La noche continuó con temas como Omen, la segunda colaboración que realizó con banda británica Disclosure, que con sus cortes eléctricos le dio un nuevo ritmo a la noche.



Uno de los momentos más especiales llego al escuchar Writing's on the Wall, el tema con el cual obtuvo el premio Oscar gracias a su nominación por la cinta 007: Spectre.



Su capacidad vocal tiene la cualidad de atrapar la atención de cualquiera, así quedó demostrado durante los temas “Latch” y “Money on My Mind”, que presentó de una manera acústica y llena de sentimiento.



Los sencillos HIM y Too Good at Goodbyes marcaron el principio del fin, pero Sam Smith regresó al escenario para complacer con éxitos como Stay With Me y Pray.

El jóven cantante publicó una fotografía con un sombrero de charro.