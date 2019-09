Sam Smith sorprende a sus fans con nueva decisión sobre su sexualidad

Ciudad de México.- El cantante británico Sam Smith sorprendió a todos sus seguidores al anunciar en sus redes sociales su decisión de reconocerse como no binario.

El intérprete de Im not the only one decidió abrir su corazón para sus fans

Hoy es un buen día para decir aquí vamos. He decidido cambiar mi pronombre a Ellos, después de una larga batalla con mi género. He decidido abrazarme por lo que soy, por dentro y fuera. Me siento emocionado y privilegiado de estar rodeado de personas que apoyan mi decisión, aunque estuve nervioso de anunciarlo porque me preocupa mucho lo que la gente pueda pensar, pero que se jodan!”,

Así fue como el cantante pidió a todos que se refieran a él como THEY/THEM.