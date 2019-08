Samo revela la verdadera razón de su salida de Camila: "No fue por ego"

Ciudad de México.- El cantante Samo aseguró en una entrevista que no fue decisión suya dejar Camila, pues Mario Domm y Pablo Hurtado aprovecharon para regresar al estudio y no invitarlo después de que el ahora solista lanzara su primer disco solista en una pausa que la agrupación acordó.

¡Yo no me salí de Camila! El público piensa, ‘Samo se salió de Camila, quiso ser independiente, por ego quiso ser la estrella’. Mucha gente piensa eso, pero creo que me conocen y siempre he dicho que me gusta disfrutar del talento de los demás”, dijo el cantante.