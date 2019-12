Samo rompe el silencia: La verdad sobre su salida de la agrupación 'Camila'

Ciudad de México.- Tras años de especulaciones sobre su salida de la agrupación ‘Camila’, el vocalista Samo, puso fin al silencio que permitió que por mucho tiempo se teorizara sobre su distanciamiento del grupo.

Yo creo que era mucha presión, poco descanso y mucho trabajo, que al final es una bendición el trabajo , no me quejo, pero, pero al final cuando me preguntan cuál era la razón, esa era la razón, era mucho trabajo, pocas horas de sueño y guardarme muchas cosas, y quedarme callado, y quedarme callado y aguantar y sonreír, ¿me explico?… estaba viviendo momentos de mucha soledad, de callar muchas cosas y creo que eso de repente se veía reflejado en mi salud”.

El cantante reconoció que fue justo en el momento de más éxito y popularidad, cuando peor se encontraba consigo mismo.

El cantante habló de lo mal que se sentía por el exceso de trabajo.

Varias veces fui al médico, me dieron medicamento, pero era demasiado fuerte el medicamento y a veces me quedaba dormido en la sala de mi casa y ya no alcanzaba a subir a la habitación porque era muy fuerte el medicamento ¿no?. O a veces me afectaba en los conciertos y me tomaba ese medicamento y las rodillas se me doblaban porque era como, que me sedaba tanto, que no era como para dar conciertos, entonces tuve que dejar el medicamento ¿no?".