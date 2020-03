En plena cuarentena, Samuel García y Mariana Rodríguez se casan en secreto

@samuelgarcias en manos de Dios y de los humanos; casarse es uno de los eventos más importantes en la vida de un hombre y de una mujer. Todos soñamos que nuestra boda sea inolvidable, extraordinaria, que sea un evento que podamos compartir con toda nuestra familia y con todos nuestros amigos. Desgraciadamente hoy estamos pasando por una emergencia nacional en México y en Nuevo León. Una emergencia que no sabemos cómo o cuándo va a terminar. Samuel y yo no íbamos a poder compartir este paso con todos nuestros amigos y familia como lo hubiéramos querido, por ello es que decidimos no esperar más y dar este paso hoy mismo en el más reducido núcleo familiar. Fue una boda muy limitada, solo fue la ceremonia religiosa, no hubo fiesta. Ya habrá tiempo de celebrar, hoy con la bendición de Dios unimos nuestras vida y eso es lo único que nos basta y sobra. Te amo Samuel.

