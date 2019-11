Sánchez Azuara dice que su hija la visita desde el más allá: "Viene en el desayuno"

Ciudad de México.- Rocío Sánchez Azuara aseguró que a casi dos meses del fallecimiento de su hija Daniela Santiago, la joven aún se manifiesta en su casa.

Tras revelar que hizo un pacto con Daniela para no guardar luto por su ausencia, la conductora reveló:

Tengo un bebedero de colibríes, y ella me decía 'ojo eh, que cuando yo me vaya, si me voy, voy a venir'. Entonces siempre iban dos, y a partir de que ella se fue van tres. Entonces yo ya sé cuándo ella llega, siempre es a la misma hora que yo estoy desayunando".