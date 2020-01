Sandra Echeverría responde a críticas de su delgadez con sexys fotos en bikini

Ciudad de México.-La actriz Sandra cheverría utilizó sus redes sociales para contestar a los ataques sobre su delgadez, así que posó en bikini frente al espejo y acompañó la sexy instantánea con un mensaje en el que explica lo difícil que es para las mujeres el proceso después de dar a luz.

Echeverría de 35 años señaló que lo importante no es qué figura se logra tras el nacimiento del bebé, sino el milagro de la vida y tener salud.

Después de haber tenido a Andrés mucha gente me criticó por haber bajado de peso. Esa gente que tanto juzgaba no tenía idea por los procesos y las etapas por las que pasa una mujer después de parir. El no dormir, el cansancio acumulado, el amamantar.