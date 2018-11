Sara Maldonado vende su anillo de compromiso para irse de viaje

Ciudad de México.- A pesar de que a Sara Maldonado no le ha ido bien en el terreno amoroso, la actriz reveló que les ha visto el lado bueno a las decepciones del amor, e inclusive, uno de sus anillos de compromiso ¡lo vendió para poder viajar!

Durante un evento en la Ciudad de México, la artista confesó que ha recibido 3 anillos de este estilo, y además dio detalles de lo que hizo con cada uno de ellos.

El primero lo regresé porque lo habían fundido para no sé qué, entonces me dio como mucha pena, no me lo pidieron, yo lo regresé, después de varios años dije: ‘oye, esto era de la abuela ¿no?, lo regresé, no personalmente, lo mandé con alguien”, contó.

Acto seguido, y con una sonrisa de oreja a oreja, Maldonado reveló: "El segundo, lo vendí y me fui a viajar a Asia, es que de repente, dependiendo del karma del anillo, para que adivinen de quién”.

Y el tercero, ese es un regalo hermosísimo que me hicieron, mi expareja me lo dio con mucho amor y es un anillazo, entonces me dijo: ‘quédatelo, es un regalo que yo te hice’, y entonces ahí lo tengo, no sé si usarlo, porque pues está raro. Es un anillo muy bonito porque no es un anillo tradicional, pero lo voy a guardar, no me he enojado todavía para (hacer otra cosa)”, agregó