Sara Salazar exige enterrar a José José en Miami por miedo a sufrir derrame

Ciudad de México.- A pesar de que José Joel, Marysol Sosa y la exasistente de José José aseguraron que el cantante deseaba que su última morada fuera junto a su madre en el Panteón Francés de la Ciudad de México, se ha revelado que Sara Salazar, viuda del 'Príncipe de la canción' exige que el artista sea sepultado en Miami.

Durante la transmisión del homenaje a José José en el programa Al Rojo Vivo, un amigo de la familia contó:

(Sara Salazar) quiere que sea sepultado aquí en Miami, y no como ellos (los hijos mayores) quieren en México, porque ella no puede volver a México porque ya le dieron 3 derrames (…) ella por orden médica no puede volver a México".