Sarah Kohan aclara el aspecto raro de sus labios: "Es por el embarazo"

Ciudad de México.- Recientemente Sarah Kohan recibió cientos de comentarios por el aspecto de sus labios y la australiana decidió revelar su secreto.

La esposa de Javier 'Chicharito' Hernández publicó varios videos en su cuenta de Instagram en donde revelando una línea oscura alrededor de su boca, así como una pequeña mancha en la parte inferior izquierda.

Lo cierto es que estos solo son síntomas de su avanzado embarazo, ya que se encuentra en el tercer semestre de gestación.

Muchos de ustedes me han mandado mensajes y comentando en fotos sobre mis labios pero no les ha pasado nada. Eso es pigmentación, como pueden ver. Por estar en el sol se ha hecho como una línea oscura. Aparentemente todo se irá después de que tenga al bebé. Cruzo los dedos. Si no, no sé qué haré al respecto”,confesó.