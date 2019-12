Sarita Sosa asegura que no hay prisa por conocer el testamento de José José

Ciudad de México.- A casi 3 meses de la muerte del cantante José José, su hija Sara Sosa dijo que no hay prisa por conocer el testamento de su padre. La también cantante dio una entrevista para una cadena de televisión en Miami, Florida donde expresó:

La joven de 24 años también habló del duelo que pasa en estos momentos y admitió que se encuentra triste por haber perdido al intérprete de Almohada.

Es difícil no tenerlo aquí, no verlo, no abrazarlo, es aprender a aceptar que él ya no está”.