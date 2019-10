Sarita no dejó que Leo Dan viera a José José antes de morir: "Lo embrujaron"

Ciudad de México.- Leo Dan aseguró que José José estuvo embrujado y por esa razón en muchas ocasiones deseó que 'El Príncipe de la Canción' se acercara a la iglesia e inclusive estuvo rezando por él.

Hace como cinco o seis años en Los Ángeles, yo dije 'José José voy a orar por ti porque no puede ser que tú no puedas cantar y me acuerdo que oré y recibió la oración y todo y cantó bien esa noche, cantó con su dificultad y todo", contó el cantautor a su paso por la alfombra roja del evento Expo Compositores 2019.