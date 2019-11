¿Se acabó la magia? Gabriel Soto excluye a Irina Baeva de su familia

Ciudad de México. - Gabriel Soto e Irina Baeva son una pareja que ha llamado la atención de los medios por su inicio tan polémico, en el que prácticamente hicieron ver una historia de telenovela.

A pesar de todas las dudas e intrigas lograron demostrar que su amor era totalmente real, pues constantemente comparten su cariño en redes sociales, dedicándose hermosas palabras el uno al otro.

Pero ahora el actor pone a todos a dudar nuevamente, luego de que publicara en su cuenta de Instagram una foto en la que no figura su pareja, el hecho no es solo la ausencia de Baeva, si no que parece ser excluida de la familia. En la imagen él escribió:

Poco borrosa la foto pero lo importante es estar en FAMILIA. Cumpleaños de mi sobrino #Emi.

El hecho de que remarcara la palabra "Familia" hizo que se viera como un acto de reencor y desdén para la chica faltante en la instantánea.