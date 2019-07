¿Se cancela la pelea? Este es lo que dice Trejo sobre la lesión de Alfredo Adame

Ciudad de México.- La polémica pelea entre el actor Alfredo Adame y Carlos Trejo sigue dando de qué hablar, luego de que el cazafantasmas le dieron un brutal botellazo a su contrincante, 'rompió' el silencio y habló si el combate en el ring sigue en pie.

Durante su asistencia al estreno de la obra El Exorcista, Carlos explicó:

Yo cuando llegué el señor se puso agresivo, yo no ataqué, si se dan cuenta yo abrí la botella, yo tomé un poco de agua y la dejé, le puse la tapa encima, la intención y para ser honrado, porque si hubiera querido aventársela te digo ‘se la quise aventar y qué’, pero no, lo único que quería hacer era aventarle el agua, pero se me resbaló de la mano, simplemente fue todo. Fue un accidente, no hubiera sido la intención aventar una botella”.