"Se casó con estas": Chiquis al saber sobre parejas sexuales de su esposo

Estados Unidos.- Chiquis Rivera, mediante sus historias de Instagram, compartió un video con la dinámica 'verdad o reto' que te permite realizar la red social y en el cual tuvo como protagonista a su esposo Lorenzo Méndez.

En el clip apareció la pregunta '¿con cuántas personas te has acostado?', hecho que dejó sorprendido a Lorenzo y sin otra opción, el cantante tuvo que responder este cuestionamiento.

A pesar de que Méndez contestó que solo ha mantenido relaciones sexuales con dos personas, la respuesta no dejó convencida a la hija de Jenni Rivera.

Nunca me ha contestado esa pregunta, pero está bien. Lo que no es de mi año, no hace daño. Él se casó con estas”, expresó Chiquis.