¡Se corona el 'Team Lucero'! Roberto Xavier gana 'La Voz Kids México' 2019

Ciudad de México.- Después de una noche llena de música, demostración de talento y muchas emociones, el pequeño Roberto Xavier ganó la edición 2019 de La Voz Kids México, dándole así la victoria al equipo de Lucero.

Junto a Mónica, del equipo de Melendi, y Mario, del equipo de Carlos Rivera, Roberto apeló por el voto del público y finalmente fue anunciado como el ganador del certamen de canto.

Embargada por la alegría, Lucero se quitó las zapatillas y corrió hacia el escenario para sostener a Roberto Xavier y darle su trofeo.

Estoy que no me la creo!!! Roberto gracias por llegar a mi equipo, tu talento me convenció desde la primera nota y en la final convenció al juez más importante que es el público y con mucho merecimiento eres el ganador #LaVozKidsMx 2019", escribió Lucero en Twitter después de conocer el veredicto del público.