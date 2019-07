Se cumplen 7 años del 'lanzamiento' de la canción más popular del K-Pop

Ciudad de México.- El cantante coreano, Park Jae-sang mejor conocido como Psy, es uno de los cantantes más influyentes en Internet, luego del ‘lanzamiento’ del video Gangnam Style, el cual se posicionó entre los más vistos en YouTube.

En el clip se observa al intérprete en todo momento lucir el característico paso de baile del caballo, mientras se presentan algunas escenas graciosas, en las que este interactúa con los actores.

Dicha canción logró en 2012 ser la más galardonada en YouTube, pues en pocos meses alcanzó la cifra de un billón de visitas, al superar a Justin Bieber con Baby, la cual ostentaba el primer lugar desde 2010.

En la actualidad Gangnam Style suma un total de tres billones 383 millones 22 mil 485 vistas, quedando en el cuarto lugar de las más visualizadas en la historia de YouTube, por debajo de Ed Sheeran, Luis Fonsi y Wiz Khalifa, este último le quitó el ‘trono’ en 2017 con See You Again.