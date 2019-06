"Se ensañaron conmigo": Paola Durante dará su versión del asesinato de Stanley

Ciudad de México.- Paola Durante fue involucrada en el asesinato de Paco Stanley, junto a su compañero Mario Bezares, los tres participan en el programa Una tras otra, show de TV Azteca del que el fallecido fue titular.

La modelo explica que la vida después de estar tras las rejas ha sido difícil y por ello decidió escribir un libro, en el que quiere dejar claro que “yo no fui y ve cómo cambiaron mi vida”.

La gente me sigue juzgando y atacando pero afortunadamente he sido muy fuerte con todo esto, pude salir adelante, trabajar”, comenta Durante en entrevista.

Me está costando mucho trabajo hacer el libro y hablar de todo lo que me pasó porque es como recordar todo”, comentó la modelo.

Paola señala que en su autobiografía no se centrará en Paco Stanley.

Es un caso que nunca voy a poder olvidar, tanto es así que después de 20 años me estoy animando a contar mi historia, cómo lo viví yo adentro, cómo después de tantos años me sigue afectando porque no tuve las mejores oportunidades de trabajo”.