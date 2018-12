Se filtran detalles de los postcréditos de los Vengadores 4

Ciudad de México.- Vengadores 4 es sin duda alguna una de las películas más esperadas del próximo año. Marvel sigue sin revelar ni siquiera el primer tráiler de la película de los hermanos Russo, pero eso no está impidiendo al fandom llevar a cabo todo tipo de predicciones. ¿Qué pasará tras los créditos de Vengadores 4?

Aún no se ha revelado ningún detalle del argumento de Vengadores 4, pero un usuario de Twitter asegura que, en sus momentos finales, la película presentará a Los Eternos, que serán el próximo gran evento marvelita de cara a la Fase 4.

La película de Los Eternos está planeada para iniciar la próxima gran saga de Marvel, y aunque el estudio aún no lo ha confirmado oficialmente, el film ya tiene directora, Chloe Zhao (The Rider). Con The Eternals el Universo Cinematográfico Marvel se zambullirá de lleno en la trama cósmica que originalmente se iba a explorar en Guardianes de la Galaxia 3, antes del despido de James Gunn.

Según informa Daniel RPK de SuperBroMovies, en Marvel ya están haciendo castings para dos personajes de Los Eternos: Karen y Piper. Y aunque Kevin Feige ha asegurado que Los Eternos está en proceso de pre-producción, no hay fecha de inicio de rodaje prevista, por lo que el casting podría ser para un cameo en una de las próximas películas.

“Han empezado a buscar los roles de dos de los Eternos JUSTO AHORA”, escribió en un tuit. “Hay un desglose por separado para cada uno. Esto puede significar que tendrán un cameo, o lo más probable, una aparición en la escena post-créditos de alguna de las próximas películas. Lo más probable es que aparezcan en una de las películas cósmicas de Marvel, ya sea Capitana Marvel o Vengadores 4“.

La introducción de Los Eternos al final de Vengadores 4 no sería para nada casual. Los Eternos son una raza de humanoides todopoderosos que se consideran los protectores de la Tierra. Sus principales enemigos son conocidos como los Deviants. Y resulta que Thanos es un híbrido entre Eterno y Deviant, por lo que la introducción de los personajes a través de su pasado tendría mucho sentido.

Ni Marvel ni Disney han confirmado que realmente estas pruebas de casting estén teniendo lugar. Pero Vengadores 4 ya ha tenido algunos reshoots, y por lo general la escena post-créditos de las películas se ruedan mucho después de terminar la producción. La escena del Shawarma de la primera película de Vengadores, por ejemplo, se rodó cuando el film se iba a estrenar mundialmente.

Para saber si Los Eternos aparecerán o no en Vengadores 4 habrá que esperar hasta el 3 de mayo, fecha de estreno prevista para la película de los hermanos Russo.