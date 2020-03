"Se hace la víctima": En 'Ventaneando', devoran a Irina Baeva por robamaridos

Ciudad de México.- Luego de que la actriz y modelo rusa, Irina Baeva, denunciara que la discriminan por ser rubia y de ojos azules, una integrante del programa Ventaneando 'devoró viva' a la artista y aseguró que solo trata de ponerse en plan de víctima.

Durante la reciente emisión del famoso programa, Linet Puente hizo una dura crítica en contra de Irina, quien negó que usa sus conferencias de empoderamiento para hablar de los ataques que recibe por su noviazgo con Gabriel Soto.

Mi plática no aborda mi relación, no es mi versión de la historia, no trato de convenser a la gente que soy buena o mala", comentó Irina.