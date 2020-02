¡Se hartó! José Eduardo Derbez pone fin a polémica y revela si es "gay o bisexual"

Ciudad de México.- Una vez más, los rumores sobre la sexualidad de José Eduardo Derbez salen a la luz. Aunque el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo ha negado una y otra vez ser bisexual u homosexual, como se difundió en varios medios, de nueva cuenta se dedicó a callar los rumores.

Al dar una entrevista sobre su próximo debut en el mundo del stand up, en donde abordará temas muy personales -desde sus relaciones hasta las polémicas peleas de sus padres- Derbez volvió a ser interrogado sobre su orientación sexual.

Ya que cada evento público el joven es cuestionado sobre el mismo tema, y ponen en duda sus preferencias sexuales, Derbez decidió poner fin a la controversia y reveló:

Si fue gay, si fuera bisexual, ya lo hubiera dicho… si fuera bisexual hasta tendría más ganado, no nada más me limitaría, pero no, estoy bastante consciente de lo que soy, de lo que quiero".