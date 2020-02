¡Se inyectaba para no tener apetito! Cantante fue presionada para adelgazar

Estados Unidos.- La intérprete y actriz JoJo habló con apertura sobre la estricta dieta y las drásticas medidas para perder peso a las que se sometió cuando era una adolescente, luego de que su compañía discográfica la presionó para que adelgazara.

En una reveladora entrevista para Uproxx, la cantante de 29 años reveló haber seguido una dieta de 500 calorías por día, esto cuando apenas tenía 18 años de edad.

Yo dije: 'De hecho soy la imagen de la salud. Luzco como una niña sana que come y es activa. No creo que esto se trate de mi salud. Creo que ustedes quieren que sea muy delgada'. Él dijo: 'No, yo no diría eso'”, continuó JoJo su relato.