¡Se le chispoteó! Actor de 'Avengers' suelta spoiler sobre la última película

Ciudad de México.- A poco menos de un mes para que llegue el estreno de ‘Avenger: Endgame’, los spoilers no se hacen esperar, y el último llegó de la boca de uno de los actores de doblaje de esta cinta.

Sergio Zurita, actor de doblaje que presta su voz a ‘Rocket’, reveló que un personaje clave perderá la vida.

Te puedo decir que la película te lleva de la risa al llanto. Muere un personaje clave. No puedo decir más, es más, no sé si ahorita ya dije de más". Por supuesto, los involucrados en la producción no tienen el permiso de mencionar algo tan importante.